Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Спартак
19:00
РодинаНе начат

Круговой - о Суперкубке России: задача одна - выиграть любой ценой

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, чего ждет от матча за Суперкубка России с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
"Какие ожидания от Суперкубка против "Краснодара"? Задача одна - выиграть любой ценой", - цитирует Кругового "СЭ".

Встреча между московским ЦСКА, ставшим обладателем Кубка России, и нынешним чемпионом страны "Краснодаром" за Суперкубок состоится завтра, 12 июля. Игра пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена". Начало матча в 18:00 по столичному времени. Поеднок обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится