"Какие ожидания от Суперкубка против "Краснодара"? Задача одна - выиграть любой ценой", - цитирует Кругового "СЭ".
Встреча между московским ЦСКА, ставшим обладателем Кубка России, и нынешним чемпионом страны "Краснодаром" за Суперкубок состоится завтра, 12 июля. Игра пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена". Начало матча в 18:00 по столичному времени. Поеднок обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
Круговой - о Суперкубке России: задача одна - выиграть любой ценой
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, чего ждет от матча за Суперкубка России с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА