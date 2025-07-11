Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскИдёт
Спартак
19:00
РодинаНе начат

Губерниев - о Суперкубке России: мне кажется, что ЦСКА - фаворит

Телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Фото: YouTube-канал "Это футбол, брат!"
«Впереди нас ждёт и Суперкубок. Мне кажется, что ЦСКА - фаворит, тем не менее. Но я очень жду от «Краснодара» возможность скажем так сначала взять корону, а потом её удержать, потому что добыть второй трофей - тоже было бы очень ценным для города», - цитирует Губерниева «Советский спорт».

Игра между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 12 июля. Начало - в 18:00 (по мск).

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «быки» выиграли чемпионат России, набрав 67 очков. ЦСКА завоевал Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится