Губерниев - о Суперкубке России: мне кажется, что ЦСКА - фаворит

«Впереди нас ждёт и Суперкубок. Мне кажется, что ЦСКА - фаворит, тем не менее. Но я очень жду от «Краснодара» возможность скажем так сначала взять корону, а потом её удержать, потому что добыть второй трофей - тоже было бы очень ценным для города», - цитирует Губерниева «Советский спорт».
Игра между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 12 июля. Начало - в 18:00 (по мск).
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «быки» выиграли чемпионат России, набрав 67 очков. ЦСКА завоевал Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов».