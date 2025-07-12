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Наумов: "Краснодар" выиграет Суперкубок России

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов назвал фаворита в матче за Суперкубок России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Все неоднозначно. Футболисты ЦСКА будут стараться показать себя, так как пришел новый тренер. У "армейцев" запредельная мотивация, но это может помешать игре. "Краснодар" — стабильная команда. Не думаю, что будет красочная игра. Мне кажется, что "Краснодар" дожмет и выиграет Суперкубок России", - цитирует Наумова "РБ Спорт".

Сегодня, 12 июля, "Краснодар" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России, встреча состоится на "Ак Барс Арене" в Казани, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обойдя в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. ЦСКА стал обладателем Кубка страны - в Суперфинале турнира "армейцы" одержали победу над "Ростовом" в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:3 - пен.). "Армейцы" являются семикратными обладателями Суперкубка страны.

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