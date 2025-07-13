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Круговой: у меня теперь новая позиция, всё отлично, всё нравится

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался об игре на новой позиции на поле.
Фото: ПФК ЦСКА
"У меня теперь новая позиция, всё отлично, всё нравится. Да, с "Краснодаром" тяжёлый матч, очень мало пространства, моментов. Но в сезоне будет больше возможностей показать себя. Я готов приносить пользу на 100%", - цитирует Кругового "Чемпионат".

ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник московской команды Игорь Дивеев.

Данил Круговой вышел на поле с первых минут и был заменен во втором тайме. Напомним, что этим летом новым главным тренером ЦСКА стал Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов. Марко Николич, под руководством которого "армейцы" завоевали Кубок России в прошлом сезоне, занял пост главного тренера в греческом АЕКе.

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