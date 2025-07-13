"Пришел тренер, которого две недели назад никто не знал, - уже выиграл трофей. Вот в чем парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера, 12 мая, московский ЦСКА обыграл "Краснодар" и в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Матч проходил в Казани и завершился со счетом 1:0. Победный гол на 48-й минуте забил защитник Игорь Дивеев.
Напомним, этим летом Марко Николич покинул пост главного тренера "армейцев". Его место занял специалист из Швейцарии Фабио Челестини.
Мостовой: в ЦСКА пришел тренер, которого две недели назад никто не знал, и уже выиграл трофей
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА в Суперкубке России.
Фото: телеграм-канал Суперкубка России