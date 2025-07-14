Виллиан Роша - о победе ЦСКА в Суперкубке: мы грамотно сыграли тактически

«Сложный матч, как мы и ожидали. «Краснодар» - действующий чемпион, хорошая команда. Мы очень серьезно готовились, досконально изучили соперника, постарались нивелировать их сильные стороны. Было ощущение, что игра под нашим контролем.
Полагаю, мы грамотно сыграли тактически. Схема нашего главного тренера сработала, мы смогли внедрить в жизнь то, о чем договаривались. Каждый из нас был уверен в себе, в команде, в том, что мы делаем на поле. Это очень важный момент», - цитирует Рошу Bobsoccer.
В матче за Суперкубок России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Игорь Дивеев на 48-й минуте.
В первом туре предстоящего сезона РПЛ армейцы сыграют с «Оренбургом» в гостях 21 июля. Начало - в 17:30 (по мск).