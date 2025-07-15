- Белок - он и в Африке белок. Не знаю, почему нельзя есть мясо, и с чем это вообще может быть связано. Не знаю, в чём проблема, и что не так с нашим мясом. Не слышал, чтобы спортсмены его не ели, - приводит слова Ташуева "Советский спорт".
Ранее 19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил о появившемся при новом тренерском штабе запрете на употребление игроками мяса.
В июне 2025 года пост главного тренера ЦСКА занял 49-летний швейцарец Фабио Челестини, который в сезоне-2024/2025 выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии с "Базелем".
"Это нельзя делать!" Пономарёв раскритиковал запрет на употребление мяса игроками ЦСКА
Алексей Попов - о запрете мяса в ЦСКА: Глебов ещё молодой игрок, он неправильно понял Челестини
Ташуев - о запрете тренерского штаба ЦСКА: белок - он и в Африке белок. Не знаю, почему нельзя есть мясо
Экс-главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал информацию о запрете на употребление мяса для игроков со стороны нового тренерского штаба ЦСКА.
Фото: РИА Новости