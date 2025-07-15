Как сообщает «СЭ» со ссылкой на окружение игрока, бразилец вылетел в Санкт-Петербург транзитом и должен прибыть в город днём 16 июля.
Отмечается, что хавбек добирался в Россию лишь с третьей попытки — два предыдущих рейса он пропустил, несмотря на оформленные билеты.
Напомним, что 21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
"СЭ": Вендел всё же вылетел в Петербург — с третьей попытки
Полузащитник «Зенита» Вендел наконец направился в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"