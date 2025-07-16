"За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятерку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста", - приводит слова Кабутова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 казанский "Рубин" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 30 встречах. Ранее казанцы объявили о продлении контракта с форвардом Мирлиндом Даку, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.
В 1 туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 команда Рашида Рахимова сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
Защитник "Рубина" Кабутов: мы можем зайти в топ-5 РПЛ
Защитник "Рубина" Дмитрий Кабутов рассказал, что казанцы могут побороться за попадание в топ-5 РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"