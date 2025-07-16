"Команда выполнила весь запланированный объем подготовительной работы, не обошлось без небольших травм. Но ничего критичного не произошло. Мы укрепили состав, в команде появились опытные российские игроки, которые добавят вариативности", – приводит слова Нагорных "Спорт-Экспресс".
В летнее трансферное окно "Локомотив" объявил о подписании нападающего Николая Комличенко, полузащитника Зелимхана Бакаева, вингера Александра Французова и нападающего Александра Руденко. По итогам сезона-2024/25 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Первый матч нового сезона "железнодорожники" проведут с "Сочи" 19 июля на "РЖД Арене".
Юрий Нагорных – о подготовке "Локомотива" к сезону: не обошлось без небольших травм
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных подвел итоги летней подготовки команды к предстоящему сезону.
Фото: "Спорт-Экспресс"