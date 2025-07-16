«Он дал «Динамо» тот баланс, которого при Личке не хватало. Задача Глебова была, чтобы правильно регулировать все переходы из атак в оборону и наоборот. Огромнейший объём работы он выполнял. И если какой-то футболист, вроде Карраскаля, не успевал вернуться назад, всё это подчищал Глебов. Он - важный игрок для такого состава, который есть у «Динамо», - сказал Осинькин в выпуске программы «О, футбол!».
Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» в феврале этого года, подписав контракт до 31 декабря 2030 года.
Во второй части минувшего сезона полузащитник принял участие в 12 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Осинькин - о Глебове: он важный игрок для такого состава, который есть у "Динамо"
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как на игру московского «Динамо» повлиял полузащитник Данил Глебов.
Фото: ФК "Динамо"