Ефимова - о предстоящем сезоне РПЛ: ждем чемпионства от "Спартака"

Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала команду, от которой она ждет чемпионства в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Было бы классно, если бы «Ростов» повторил чемпионский путь «Краснодара». Если брать команды из регионов. А так - ждём чемпионства от «Спартака», - цитирует Ефимову Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА. «Спартак» занял четвертое место. «Ростов» замкнул первую восьмерку.

Новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В стартовом матче сыграют московское «Динамо» и «Балтика» из Калининграда.

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