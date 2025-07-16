«Было бы классно, если бы «Ростов» повторил чемпионский путь «Краснодара». Если брать команды из регионов. А так - ждём чемпионства от «Спартака», - цитирует Ефимову Legalbet.
В минувшем сезоне чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА. «Спартак» занял четвертое место. «Ростов» замкнул первую восьмерку.
Новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В стартовом матче сыграют московское «Динамо» и «Балтика» из Калининграда.
Ефимова - о предстоящем сезоне РПЛ: ждем чемпионства от "Спартака"
Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала команду, от которой она ждет чемпионства в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"