«Краснодар» обязан бороться за чемпионство, как мне кажется. Ещё есть «Зенит» и «Спартак» - уже три клуба. Плюс «Локомотив» и ЦСКА. Ещё есть «Динамо». Фаворита предстоящего чемпионата назвать очень сложно, не буду лукавить. Все топ-команды подравнялись по финансовой составляющей, по футболистам и амбициям. Поэтому шесть-семь клубов будут претендовать на чемпионство», - цитирует Титова «Чемпионат».
По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей ЦСКА.
«Спартак» финишировал четвертым, «Динамо» заняло пятое место, «Локомотив» - шестое.
Напомним, что предстоящий сезон РПЛ начнется 18-го июля.
Титов рассказал, какие команды будут бороться за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ
Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"