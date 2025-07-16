Быстров: зная Карпина, тот, кто не будет выполнять его требования, сядет далеко и надолго

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о главном тренере московского «Динамо» Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо"
«Зная Карпина, тот, кто не будет выполнять его требования, сядет далеко и надолго или вообще уйдёт из клуба. Георгиевич очень жёсткий, авторитетом очень мощным запасся. Даже легионеры будут смотреть на него и выполнять то, что он говорит. Поверь, он тренер хороший, поэтому верим», - заявил Быстров в выпуске программы «О, футбол!»

Карпин возглавил московское «Динамо» этим летом, подписав контракт до лета 2028 года.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре предстоящего сезона московский клуб сыграет с «Балтикой» из Калининграда на домашнем поле 18-го июля. Начало - в 20:30 (по мск).

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