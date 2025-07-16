Об этом грозненский клуб объявил в своем телеграм-канале.
«Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба «Ахмат», - написано в посте.
Ранее эту должность занимал сын Рамзана Кадырова Ахмат.
В минувшем сезоне грозненский клуб занял 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. По сумме двух стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге «Ахмат» обыграл «Урал» из Екатеринбурга (1:2, 2:0).
В первом туре предстоящего сезона клуб из Грозного сыграет с казанским «Рубином» на домашнем поле 20-го июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Якуб Закриев - новый президент "Ахмата"
Новым президентом «Ахмата» стал Якуб Закриев.
Фото: ФК "Ахмат"