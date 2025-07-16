«От «Спартака» ничего не жду. Надо дождаться трансферов. Надеюсь, «Спартак» купит футболистов и будет бороться за чемпионство. Пока красно-белые могут претендовать максимум на попадание в тройку. Улучшилась ли игра «Спартака»? Нет, ничего особенного не увидел. Футболистов нет. Барко и Угальде никуда нельзя отдавать. Эти футболисты вернули интерес к «Спартаку». Вокруг них должна строиться игра команды», — заявил Мор «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Барко и Угальде могут покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
В настоящее время «Спартак» успел совершить пока что один единственный трансфер, подписав экс-нападающего «Химок» Антона Заболотного в качестве свободного агента.
Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в родных стенах 19-го июля.
Мор: "Спартак" максимум может претендовать на попадание в тройку
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от выступления красно-белых в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"