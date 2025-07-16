По информации журналиста Карпова соглашение будет рассчитано на три года.
Переход оформляется как бесплатный трансфер: у футболиста оставался всего один год по действующему договору с «Динамо». В контракте с новым клубом предусмотрена опция обратного выкупа за 100 миллионов рублей, а также 30% от будущей перепродажи игрока.
Напомним, минувший сезон Лесовой провел на правах аренды в "АЕЛе". В составе кипрской команды он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Журналист Карпов: Лесовой подпишет контракт с "Пари НН" на 3 года
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой успешно прошёл медосмотр и готовится к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород».
Фото: ФК "Динамо"