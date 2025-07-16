«Было бы мне интересно поработать в брянском «Динамо»? А почему мне не задают вопрос, было бы мне интересно попробовать свои силы в «Спартаке» или «Локомотиве»? Думаете, Гвардиола или Луис Энрике пошли бы работать в третий дивизион? Они бы ответили так же, как и я, — нет! Не для этого я играл футбол на высочайшем уровне 25 лет. Мы тем самым обесцениваем сумасшедший труд людей», — отметил Мостовой «РБ Спорт».
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Завершил свою карьеру футболиста в 2005 году, выступая за «Алавес». За этот клуб он провёл лишь один матч, в котором забил гол со штрафного удара.
Мостовой: работать в брянском "Динамо"? Не для этого я играл футбол на высочайшем уровне 25 лет
Бывший полузащитник сборной Росссии Александр Мостовой заявил, что не рассматривает работу в командах Второй лиги.
Фото: ФК "Динамо"