Ловчев: "Динамо" - основной соперник "Зенита" в борьбе за первое место в РПЛ

«Сейчас «Динамо» - основной соперник «Зенита» в борьбе за первое место РПЛ. Не «Краснодар», не «Спартак», а именно динамовцы. Они уже боролись за золото в последние годы, буквально в последнем туре упускали свою жар-птицу», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».
По итогам сезона-2024/25 «Зенита» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, а московское «Динамо» расположилось на пятой позиции.
В первом туре предстоящего сезона клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашнем поле, а «бело-голубые» примут «Балтику» из Калининграда.