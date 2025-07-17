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Ловчев: "Динамо" - основной соперник "Зенита" в борьбе за первое место в РПЛ

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, кто будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: YouTube-канал "Красно-Белый Подкаст"
«Сейчас «Динамо» - основной соперник «Зенита» в борьбе за первое место РПЛ. Не «Краснодар», не «Спартак», а именно динамовцы. Они уже боролись за золото в последние годы, буквально в последнем туре упускали свою жар-птицу», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/25 «Зенита» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, а московское «Динамо» расположилось на пятой позиции.

В первом туре предстоящего сезона клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашнем поле, а «бело-голубые» примут «Балтику» из Калининграда.

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