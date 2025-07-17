«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, а я полагаю, что они все-таки этого хотят… Им нужно хотя бы три-четыре приобретения. Центральный защитник, крайний защитник и, пожалуй, центральный нападающий.
Мне жаль болельщиков «Спартака», потому что вокруг команды вечно много разговоров, много шума, а результат почти всегда один и тот же», - цитирует Колыванова «Матч ТВ».
По итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
В первом туре предстоящего сезона «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле в субботу, 19-го июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Колыванов: мне жаль болельщиков "Спартака". Вокруг команды всегда много разговоров, а результат один и тот же
Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов заявил, что московскому «Спартаку» нужно усилить состав.
Фото: ФК "Текстильщик"