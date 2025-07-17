«Внутри бюджета произошли структурные перестроения начиная с 2023 года. Это позволяет сегодня клубу быть устойчивым. В конце 2022 года у «Локомотива» сложилось достаточно сложное финансовое положение, большая закредитованность. В то время сумма займа была приличная, требовалось срочно исправлять ситуацию - это было сделано. Сегодня у клуба нет кредитов. Ни одного», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
В первом туре предстоящего сезона «железнодорожники» сыграют с «Сочи» на домашней арене в субботу, 19-го июля. Начало - в 18:00 (по мск).
Юрий Нагорных: сегодня у "Локомотива" нет кредитов. Ни одного
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"