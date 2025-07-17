«Какое место займет «Спартак»? Если они ничего не поменяют, то повторят прошлогодний результат. Для борьбы за чемпионство не хватает достаточно много футболистов, которых «Спартак» ищет, но никак не может найти», - цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
По итогам сезона-2024/25 «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
Напомним, в первом туре предстоящего сезона «красно-белые» сыграют с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле в субботу, 19-го июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Корнаухов - о "Спартаке": если они ничего не поменяют, то повторят прошлогодний результат
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов предположил, какое место займет московский «Спартак» в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"