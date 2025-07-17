"Пиняев готов играть в Европе. В прошлом сезоне Сергей, как и весь "Локомотив", играл с перепадами. Пиняеву еще не хватает стабильности, так как он молодой игрок. Его возили в "МЮ" на просмотр, поэтому есть перспектива. Сергею нужно подтвердить свой уровень в новом сезоне", - цитирует Евсеева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что в подписании нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева заинтересованы петербургский "Зенит" и ЦСКА, однако сам футболист намерен перейти лишь в европейский чемпионат.
В прошлом сезоне Сергей Пиняев вышел на поле в составе "Локомотива" в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету Сергея Пиняева 9 матчей в составе сборной России, дебют нападающего в составе национальной команды состоялся в ноябре 2022 года.
Евсеев: Пиняев готов играть в Европе, но ему не хватает стабильности
Российский тренер Вадим Евсеев считает, что нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев сможет заиграть в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"