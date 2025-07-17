«Мне, безусловно, приятно. «Фенербахче» – хороший европейский клуб. Это значит, что я иду в правильном направлении. Что надо прогрессировать и не останавливаться. И тогда больше топовых клубов обратят на меня внимание. Был ли у меня разговор с боссами ЦСКА? Лично не разговаривал – всё через агента. Уважаю решение ЦСКА. Если клуб не устроило предложение, я это принимаю. ЦСКА воспитал меня, дал шанс, здесь я заиграл. Без ЦСКА всего этого не было бы. Я счастлив в клубе и готов играть дальше», — цитирует Кисляка Sports.ru.
Ранее в СМИ были новости, что «Фенербахче» заинтересован в трансфере Матвея Кисляка.
В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 33 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
Кисляк — о несостоявшемся переходе в "Фенербахче": уважаю решение ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на новость о несостоявшемся переходе в «Фенербахче».
Фото: ФК ЦСКА