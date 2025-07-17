По информации UOL, «Коринтианс» направил официальный запрос «Зениту» о годичной аренде 24-летнего нападающего Густаво Мантуана.
Клуб из Сан-Паулу рассчитывает вернуть игрока на сезон и ожидает ответа от спортивного блока «Зенита».
Густаво Мантуан играет за «Зенит» с лета 2023 года. За это время он провёл 104 матча, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 3,5 миллиона евро.
UOL: "Коринтианс" запросил аренду Мантуана у "Зенита"
Бразильский клуб заинтересован в возвращении 24-летнего вингера и уже направил предложение в Санкт-Петербург.
Фото: ФК "Зенит"