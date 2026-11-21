- Я не был так хорош, как они. Но да, я много беседую с ними, и не только с ними, но и с другими игроками.
Да, да, да. Любой из этих двух - Умяров или Литвинов… Если они сами захотят и останутся в "Спартаке" надолго, как все этого ждут, - разумеется, станут. Они уже лидеры. И способны быть лидерами и легендами ещё очень долго. И они служат примером для молодых футболистов, которые только начинают свой путь, - сказал Карседо в интервью Okko.
После 14 туров "Спартак" с 29 очками занимает третье место в РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 22 ноября против махачкалинского "Динамо".