- Я считаю, что квота на российских футболистов должна оставаться достаточно высокой, иначе пострадает национальная команда.
И, на мой взгляд, действующий лимит обеспечивает довольно хороший баланс: он позволяет приглашать иностранцев, обладающих определённым, порой превосходящим мастерством, и одновременно поддерживать уровень чемпионата и сборной России, - сказал Карседо в интервью Okko.
По действующим с сезона-2026/27 правилам клубы РПЛ могут заявлять не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле разрешено находиться максимум семи иностранным футболистам. Остальные места в составе должны занимать российские игроки.