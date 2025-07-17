«Честно говоря, сделка не закрыта. Пришло время уважать работу клубов и, прежде всего, «Динамо», — заявил Лопес «СЭ».
Ранее в СМИ появились новости, что «Фламенго» готов заплатить €15 млн за колумбийца.
Хорхе Карраскаль уже два сезона выступает за московское «Динамо». Колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА за 3,5 миллиона евро. Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 64 матчах, забив 9 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
Агент Карраскаля — о переговорах с "Фламенго": сделка не закрыта, пришло время уважать "Динамо"
Агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля Родриго Лопес заявил, что сделка по переходу его клиента в бразильский «Фламенго» пока не завершена.
Фото: ФК "Динамо"