"При Абаскале мы ездили на тимбилдинги в "Спартаке". Там я однажды поймал осетра килограмм на 10. У нас там даже соревнования устраивали. По рыбной ловле? Да. Нас делили на команды, и мы соревновались, кто поймает рыбу крупнее. Кто занимал последнее место, оплачивал следующий тимбилдинг. Абаскаль любил такие мероприятия", - сказал Пруцев в интервью Sport24.
Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года и проработал в клубе до апреля 2024 года, под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами Российской Премьер-Лиги.
Данил Пруцев выступает за красно-белых с января 2022 года, в прошлом сезоне полузащитник вышел на поле в 30 встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.
"Абаскаль любил такие мероприятия". Пруцев - о тимбилдинге в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев рассказал о тимбилдинге команды.
Фото: ФК "Спартак"