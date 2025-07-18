По информации источника, московское "Динамо" и бразильский "Фламенго" согласовывают финальные детали перехода Хорхе Карраскаля. Бразильцы заплатят за переход полузащитника 12 миллионов евро.
В сезоне-2024/2025 Хорхе Карраскаль провел за бело-голубых в Российской Премьер-Лиге 26 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего колумбийца в 7 миллионов евро, контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2027 года. Напомним, что полузащитник опоздал на летние сборы "Динамо".
Сегодня, 18 июля, команда Валерия Карпина примет на своем поле калининградскую "Балтику" в 1 туре чемпионата России.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Динамо" и "Фламенго" согласовывают финальные детали трансфера Карраскаля
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Бразилии.
Фото: ФК "Динамо"