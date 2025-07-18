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Экс-игрок "Локомотива" Магкеев может продолжить карьеру в "Факеле"

Российский полузащитник Станислав Магкеев может перейти в "Факел".
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, воронежский "Факел" близок к подписанию контракта с экс-полузащитником "Локомотива" Станиславом Магкеевым - в ближайшее время футболист прибудет в Воронеж.

В прошлом сезоне Станислав Магкеев выступал за "Пари НН" - полузащитник вышел на поле в 23 встречах и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив" - всего на счету игрока 82 матча в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Metaratings.

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