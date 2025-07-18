По информации источника, воронежский "Факел" близок к подписанию контракта с экс-полузащитником "Локомотива" Станиславом Магкеевым - в ближайшее время футболист прибудет в Воронеж.
В прошлом сезоне Станислав Магкеев выступал за "Пари НН" - полузащитник вышел на поле в 23 встречах и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 900 тысяч евро. Ранее полузащитник выступал за московский "Локомотив" - всего на счету игрока 82 матча в Российской Премьер-Лиге.
Источник: Metaratings.
Экс-игрок "Локомотива" Магкеев может продолжить карьеру в "Факеле"
Российский полузащитник Станислав Магкеев может перейти в "Факел".
Фото: ФК "Пари НН"