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Защитник "Динамо" Фернандес: пока мы не готовы бороться за первое место

Защитник "Динамо" Роберто Фернандес заявил, что его команда не готова бороться за чемпионство после матча с "Балтикой", сыгранного вничью (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
"В матче с "Балтикой" мы не добились того, чего хотели. Пока мы не готовы бороться за первое место, нам нужно привыкнуть друг к другу и продолжать работать, чтобы мы были более сыграны", — приводит слова Фернандеса "Матч ТВ".

Напомним, московское "Динамо" приняло калининградскую "Балтику" в матче первого тура РПЛ в пятницу, 18 июля. Фернандес принял участие только в первом тайме, после чего был заменен. Счет в матче открыл вингер "Балтики" Брайан Хиль на 12-й минуте. Ответ хозяев поля последовал от защитника Хуан Касереса на 48-й минуте. Прошедший матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера "Динамо". "Балтика" впервые сыграла в РПЛ после года, проведенного в Первой Лиге.

Следующий матч "Динамо" проведет 26 июля с "Ростовом". В этот же день "Балтика" сыграет в гостях с московским "Спартаком".

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