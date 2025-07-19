Защитник "Динамо" Фернандес: пока мы не готовы бороться за первое место

"В матче с "Балтикой" мы не добились того, чего хотели. Пока мы не готовы бороться за первое место, нам нужно привыкнуть друг к другу и продолжать работать, чтобы мы были более сыграны", — приводит слова Фернандеса "Матч ТВ".
Напомним, московское "Динамо" приняло калининградскую "Балтику" в матче первого тура РПЛ в пятницу, 18 июля. Фернандес принял участие только в первом тайме, после чего был заменен. Счет в матче открыл вингер "Балтики" Брайан Хиль на 12-й минуте. Ответ хозяев поля последовал от защитника Хуан Касереса на 48-й минуте. Прошедший матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера "Динамо". "Балтика" впервые сыграла в РПЛ после года, проведенного в Первой Лиге.
Следующий матч "Динамо" проведет 26 июля с "Ростовом". В этот же день "Балтика" сыграет в гостях с московским "Спартаком".