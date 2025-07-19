- Мы недовольны результатом игры с "Динамо". У соперника не было моментов с игры, лишь со стандартов. Мы знали, что это их сильная сторона, но все равно пропустили после углового. Могли спокойно выигрывать. "Балтика" была сильнее и потеряла очки в игре с "Динамо", - передаёт слова Пряхина Metaratings.ru.
Нападающий "Балтики" Брайан Хиль открыл счёт на 12-й минуте выездной встречи 1 тура Российской премьер-лиги с московским "Динамо". На 26-й минуте атакующий хавбек Сергей Пряхин имел возможность удвоить отрыв гостей, выйдя один на один с голкипером Андреем Лунёвым, но голкипер отразил его удар ногой. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес забил ответный гол, получив у линии штрафной пас с углового от полузащитника Бителло.
Хавбек "Балтики" Пряхин: могли спокойно выигрывать у "Динамо", потеряли очки
Атакующий полузащитник калининградской "Балтики" Сергей Пряхин высказался по поводу выездной ничьей с московским "Динамо" (1:1) в матче 1 тура РПЛ-2025/2026.
Фото: РПЛ