- Вчера на динамовском стадионе предстала хорошо организованная "Балтика", обученная, в хорошем функциональном состоянии. Главное, что "Балтика" превзошла "Динамо" в эмоциональном плане. Мы увидели высочайший настрой "Балтики". Команда удержала выбранное направление и в конце игры. Следует отметить и невысокий уровень динамовцев в матче с "Балтикой". Они не были тем монолитом, который мы хотели бы видеть и наверняка ещё увидим. В этом компоненте "Балтика" превзошла "Динамо", - передаёт слова Игнатьева Metaratings.ru.
18 июля на поле московского стадиона "ВТБ Арена" состоялся стартовый матч сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги между столичным "Динамо" и калининградской "Балтикой". Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на гол нападающего гостей Брайана Хиля на 12-й минуте игры в начале второго тайма бело-голубые ответили точным ударом защитника Хуана Касереса после удачного розыгрыша углового.
Остальные матчи 1 тура РПЛ пройдут 19, 20 и 21 июля. 2 тур национального первенства будет проведён с 25 по 27 июля. "Динамо" 26 июля сыграет на своём поле с "Ростовом", "Балтика" в этот же день проведёт в Москве встречу со "Спартаком".
Борис Игнатьев рассказал, в чём "Балтика" превзошла московское "Динамо"
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги матча 1 тура РПЛ между московским "Динамо" и калининградской "Балтикой" (1:1).
Фото: РПЛ