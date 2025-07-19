- К "Динамо" и Карпину приковано очень пристальное внимание. С 1 тура и до конца сезона будет так. Когда Валерий Георгиевич работал в "Ростове", у него была крепкая и мобильная команда, которая давала бой соперникам. В "Динамо", конечно, другой уровень футболистов, более серьёзные требования, ожидания. Наверняка руководителям и болельщикам хотелось победы сразу в 1 туре, но придётся подождать. В любом случае пока делать выводы о перспективах "Динамо" не стоит, но у Карпина ещё много работы, - передаёт слова Ковтуна "Чемпионат".
56-летний главный тренер московского "Динамо" с 13 июня 2025 года и сборной России с июля 2021 года Валерий Карпин до конца февраля 2025 года возглавлял на правах совмещения "Ростов".
Первый официальный матч Карпина во главе бело-голубых, соперником в котором стала калининградская "Балтика", прошёл 18 июля на московской "ВТБ Арене" в рамках 1 тура сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги и завершился вничью со счётом 1:1.
Ковтун: в "Ростове" у Карпина была крепкая и мобильная команда. В "Динамо", конечно, другой уровень футболистов
Экс-защитник московского "Динамо" Юрий Ковтун прокомментировал домашнюю ничью бело-голубых с калининградской "Балтикой" в 1 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"