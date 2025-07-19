Станкович: арбитров очень сильно не хочу комментировать

- Очень доволен ребятами, тем, что команда показала на поле. Ребята выполнили все, что требовалось... Было ли в моей карьере, когда арбитр отменял четыре гола? Арбитров очень сильно не хочу комментировать.
В субботу, 19 июля, столичный "Спартак" у себя дома одержал победу над "Динамо" из Махачкалы со счетом 1:0 в рамках первого тура РПЛ.
По ходу матча главный судья Василий Казарцев отменил четыре мяча, которые были забиты красно-белыми. Это были голы полузащитников Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова, а также нападающих Маркиньоса и Антона Заболотного. Все они, по мнению бригады арбитров, были забиты с нарушением правил.
Источник: "Матч ТВ"