«Теперь стало понятно, почему Солари не игрок стартового состава. Мне кажется, прям очевидно. И за те деньги, которые за него переплачены, он, конечно, должен давать гораздо больше», — заявил Радимов в Telegram-канале «РБ Спорт».
В субботу, 19 июля, столичный «Спартак» у себя дома одержал победу над «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:0 в рамках первого тура РПЛ. Единственным забитым мячом в матче отметился Маркиньос.
Полузащитник Пабло Солари вышел в стартовом составе красно-белых и был заменен после перерыва.
«Спартак» подписал с Солари контракт 11 февраля, заплатив за него 10 миллионов евро «Ривер Плейту». По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего вингера составляет 7 миллионов евро. Соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.
Радимов раскритиковал Солари: стало понятно, почему он не игрок стартового состава
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал выступление форварда «Спартака» Пабло Солари в матче 1-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"