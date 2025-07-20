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Кечинов: первый тур наверняка дал болельщикам "Спартака" позитив

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался об игре красно-белых в матче 1 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Игра "Спартака" очень порадовала. Для первого матча команда выглядела хорошо, создавала много моментов, играла с хорошим настроением. Забили гол, а ещё четыре не засчитали. В обороне "Спартак" сыграл тоже неплохо — дали создать лишь один момент в первом тайме. Так что первый тур наверняка дал болельщикам "Спартака" позитив", - цитирует Кечинова "Чемпионат".

Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" в 1 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал полузащитник Маркиньос. Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле калининградскую "Балтику".

По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Этим летом руководство красно-белых продлило контракт с главным тренером Деяном Станковичем до июня 2027 года.

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