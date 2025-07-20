"Было трудно вернуться в Россию из-за войны и сопутствующих сложностей. Я пропустил несколько начальных тренировок. Но в итоге после двух-трех недель я смог вернуться", - цитирует Джавада "СЭ".
В прошлом сезоне Мохаммад Хоссейннежад провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 голевых передач. На счету нападающего 4 матча в составе национальной команды Ирана.
Вчера, 19 июля, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило московскому "Спартаку" в 1 туре РПЛ со счетом 0:1. Мохаммад Хоссейннежад провел на поле 45 минут и был заменен.
Иранский нападающий "Динамо" Махачкала Джавад: было трудно вернуться в Россию
Иранский нападающий махачкалинского "Динамо" Мохаммад Хоссейннежад высказался о возвращении в Россию.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала