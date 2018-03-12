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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Темная лошадка. Почему ЦСКА – фаворит в гонке за серебрянные медали РФПЛ?
Пока «Спартак» искренне верит в свои чемпионские амбиции, «Зенит» сетует на недостаток исполнителей, а «Локомотив» фактически выигрывает титул, ЦСКА снова начинает год уверенно и беспощадно. Rusfootbal.info анализирует игру самой «весенней» команды России.
До 15-ой минуты матча «Урал» - «Локомотив» в заголовке этой статьи планировались не «серебрянные медали», а «золотые». Однако тяжелейший выезд покорился «железнодорожникам» очень быстро, что повлияло на и без того смелые прогнозы автора. Тем не менее, гонка за второе место в турнире только набирает обороты, и обсудить ее перспективы тоже крайне интересно.
3 основных аргумента в пользу ЦСКА:
1) Статистика и опыт
Минутка статистики: последний раз «армейцы» не были в тройке призеров по итогам чемпионата аж в 2009 году. 9 лет назад, только представьте. Более того, с 2001 года и до сегодняшнего дня, сезон-2009 остается единственным, в котором ЦСКА не попал в тройку (именно в 2009 клуб добился лучшего в своей истории результата в ЛЧ – дошел до 1/4 финала). За это время в клубе работало 8 разных главных тренеров (что не так и много), но это никак не влияло на конечный итог.
Если говорить о попадании именно в двойку лучших, последний раз ЦСКА опускался ниже второго места в сезоне 2011/2012. За эти 5 последних лет каждый сезон ЦСКА лишался лидеров: в 2012 году ушел Евгений Алдонин, в 2013 – Вагнер Лав уехал в Китай, в 2014 – Кейсуке Хонда перешел в «Милан» (справедливости ради, пришли Натхо и Еременко), в 2015 – команду покинул Сейду Думбия, в 2016 – ушел Ахмед Муса и был дисквалифицирован Роман Еременко, в 2017 клуб покинул Зоран Тошич.
Отдельного упоминания заслуживают бесконечные травмы Алана Дзагоева, уход Леонида Слуцкого, отсутствие глубины состава и ежегодное отправление на пенсию нестареющей тройки центральных защитников. Но ЦСКА все равно каждый год попадает в Лигу Чемпионов.
2) «Весенний синдром»
Как самый очевидный пример, на ум сразу приходят 10 побед на финише чемпионата 2013/2014 и невероятное золото «армейцев». Однако это не единичный случай.
За последние 5 сезонов (не считая нынешний), ЦСКА провел 60 игр в зимне-весенних частях РФПЛ. Из них команда проиграла только 9 раз, столько же – сыграла вничью. И одержала 42 победы! Таким образом, весной команда набрала 75% очков из 100 возможных. Для сравнения: в сезоне 2014/15 «Зениту» хватило 74,4% из возможных очков, чтобы стать чемпионом.
3) Форма команды на данный момент
Хватит статистических фактов и хватит о предыдущих успехах. ЦСКА хорош здесь и сейчас. И в совокупности с ментальными качествами футболистов и тренеров, этого хватает, чтобы завоевать серебро.
Главное, что хочется отметить в игре «армейцев» - это тактические идеи тренерского штаба. Уже второй сезон подряд Виктор Гончаренко ставит команде эффективный и современный футбол, выжимая из состава в разы больше, чем от него ожидают.
Еще прошлой осенью мы восхищались идеей выхода в атаку с помощью длинных передач со своей половины поля. Точные диагонали Сергея Игнашевича (в среднем за матч он отдавал 14 длинных передач – абсолютный лидер турнира), Игоря Акинфеева и, чуть реже, братьев Березуцких успешно и опасно находил в чужой штрафной врывающийся Марио Фернандес. «Спартак» в победном матче на «ВЭБ-Арене» даже посадил Зобнина 6-м защитником с целью следить за Марио.
Типичный перевод защитника ЦСКА на Марио Фернандеса
В той же игре красно-белые наглядно показали как минимум одно слабое место в игре «армейцев» - регулярные провалы в опорной зоне. Вот где начался победный мяч Дениса Глушакова (забудем на минуту об ошибке Васина).
Провал в опорной зоне в игре прошлого сезона против "Спартака"
Вернблум высоко выдернулся в прессинг на подборе и оставил за собой гектар свободного пространства, куда ворвались сразу 3 игрока красно-белых. Такие ситуации в игре прошлогоднего ЦСКА возникали регулярно. Натхо играл чуть выше, а Понтусу часто не хватало правильного выбора позиции.
Совсем другую картину мы видим в этом сезоне. Тренд на глубинного плеймейкера в составе дошел и до «армейцев», и Виктор Гончаренко убил одним решением сразу двух зайцев.
Бибрас Натхо сейчас оказывает наибольшее влияние на игру ЦСКА. Переместив израильтянина глубже, Гончаренко не только упростил для команды выход в атаку, но и укрепил проблемную позицию при потере мяча. В отличие от Понтуса Вернблума, Натхо гораздо лучше читает игру и отлично собирает перехваты и чистые отборы. Если в прошлом году в среднем Бибрас совершал около 2,1 отборов за матч, то в этом цифра увеличилась до 2,6 (лучший показатель в команде). То же самое касается и перехватов мяча: 1,1 перехват за матч в прошлом году против 1,8 в этом сезоне.
Вот типичный пример игры Натхо в отборе:
На скриншоте четко видно, что за спиной Бибраса громадное пространство, и нападающий «Лиона» собирался туда опуститься на прием мяча. Однако грамотная позиционная игра израильтянина позволила ЦСКА прервать опасный выход соперника и сохранить мяч у себя.
Кроме того, ощутимо вырос вклад Бибраса в комбинационной игре «армейцев». 57,7 передач за матч в среднем – в этом году, 48,4 – в прошлом сезоне.
Всю осень Понтус Вернблум спасал беззубую атаку красно-синих (и продолжает спасать) за счет своей настырной игры в борьбе. Большинство любителей футбола даже не заметили, насколько важен в такой трансформации Натхо.
Важно, что сильные стороны прошлогоднего ЦСКА тоже никуда не делись и начинают вовсю применяться. Опускающийся в «зону 14» для розыгрыша мяча и для эффективных дальних ударов Витиньо (смотри гол в ворота «Ахмата»), точные диагонали Игнашевича (9,1 длинных передач в среднем за матч), уверенная игра в обороне, несмотря на травмы, Вернблум на острие в концовке матчей и 100% набранных очков.
Витиньо забивает "Ахмату" из своей любимой "зоны 14"
***
Для кого-то видеть каждый сезон одно и то же в исполнении своего любимого клуба – невыносимое зрелище. Взять тот же «Зенит»: снова - огромные траты на укрепление состава, снова – непонятные трансферы игроков из клубов-середняков, снова – большие амбиции и великолепная игра на старте турнира и снова – разочарование и неадекватные комментарии главного тренера на финишной прямой.
А для кого-то стабильность – признак мастерства. При невероятном дефиците кадров и эпидемии травм ЦСКА достойно выступил в Лиге Чемпионов, прошел в 1/8 Лиги Европы и набрал 6 очков из 6 возможных на внутренней арене. Пока что.
Гонка только началась.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
До 15-ой минуты матча «Урал» - «Локомотив» в заголовке этой статьи планировались не «серебрянные медали», а «золотые». Однако тяжелейший выезд покорился «железнодорожникам» очень быстро, что повлияло на и без того смелые прогнозы автора. Тем не менее, гонка за второе место в турнире только набирает обороты, и обсудить ее перспективы тоже крайне интересно.
3 основных аргумента в пользу ЦСКА:
1) Статистика и опыт
Минутка статистики: последний раз «армейцы» не были в тройке призеров по итогам чемпионата аж в 2009 году. 9 лет назад, только представьте. Более того, с 2001 года и до сегодняшнего дня, сезон-2009 остается единственным, в котором ЦСКА не попал в тройку (именно в 2009 клуб добился лучшего в своей истории результата в ЛЧ – дошел до 1/4 финала). За это время в клубе работало 8 разных главных тренеров (что не так и много), но это никак не влияло на конечный итог.
Если говорить о попадании именно в двойку лучших, последний раз ЦСКА опускался ниже второго места в сезоне 2011/2012. За эти 5 последних лет каждый сезон ЦСКА лишался лидеров: в 2012 году ушел Евгений Алдонин, в 2013 – Вагнер Лав уехал в Китай, в 2014 – Кейсуке Хонда перешел в «Милан» (справедливости ради, пришли Натхо и Еременко), в 2015 – команду покинул Сейду Думбия, в 2016 – ушел Ахмед Муса и был дисквалифицирован Роман Еременко, в 2017 клуб покинул Зоран Тошич.
Отдельного упоминания заслуживают бесконечные травмы Алана Дзагоева, уход Леонида Слуцкого, отсутствие глубины состава и ежегодное отправление на пенсию нестареющей тройки центральных защитников. Но ЦСКА все равно каждый год попадает в Лигу Чемпионов.
2) «Весенний синдром»
Как самый очевидный пример, на ум сразу приходят 10 побед на финише чемпионата 2013/2014 и невероятное золото «армейцев». Однако это не единичный случай.
За последние 5 сезонов (не считая нынешний), ЦСКА провел 60 игр в зимне-весенних частях РФПЛ. Из них команда проиграла только 9 раз, столько же – сыграла вничью. И одержала 42 победы! Таким образом, весной команда набрала 75% очков из 100 возможных. Для сравнения: в сезоне 2014/15 «Зениту» хватило 74,4% из возможных очков, чтобы стать чемпионом.
3) Форма команды на данный момент
Хватит статистических фактов и хватит о предыдущих успехах. ЦСКА хорош здесь и сейчас. И в совокупности с ментальными качествами футболистов и тренеров, этого хватает, чтобы завоевать серебро.
Главное, что хочется отметить в игре «армейцев» - это тактические идеи тренерского штаба. Уже второй сезон подряд Виктор Гончаренко ставит команде эффективный и современный футбол, выжимая из состава в разы больше, чем от него ожидают.
Еще прошлой осенью мы восхищались идеей выхода в атаку с помощью длинных передач со своей половины поля. Точные диагонали Сергея Игнашевича (в среднем за матч он отдавал 14 длинных передач – абсолютный лидер турнира), Игоря Акинфеева и, чуть реже, братьев Березуцких успешно и опасно находил в чужой штрафной врывающийся Марио Фернандес. «Спартак» в победном матче на «ВЭБ-Арене» даже посадил Зобнина 6-м защитником с целью следить за Марио.
Типичный перевод защитника ЦСКА на Марио Фернандеса
В той же игре красно-белые наглядно показали как минимум одно слабое место в игре «армейцев» - регулярные провалы в опорной зоне. Вот где начался победный мяч Дениса Глушакова (забудем на минуту об ошибке Васина).
Провал в опорной зоне в игре прошлого сезона против "Спартака"
Вернблум высоко выдернулся в прессинг на подборе и оставил за собой гектар свободного пространства, куда ворвались сразу 3 игрока красно-белых. Такие ситуации в игре прошлогоднего ЦСКА возникали регулярно. Натхо играл чуть выше, а Понтусу часто не хватало правильного выбора позиции.
Совсем другую картину мы видим в этом сезоне. Тренд на глубинного плеймейкера в составе дошел и до «армейцев», и Виктор Гончаренко убил одним решением сразу двух зайцев.
Бибрас Натхо сейчас оказывает наибольшее влияние на игру ЦСКА. Переместив израильтянина глубже, Гончаренко не только упростил для команды выход в атаку, но и укрепил проблемную позицию при потере мяча. В отличие от Понтуса Вернблума, Натхо гораздо лучше читает игру и отлично собирает перехваты и чистые отборы. Если в прошлом году в среднем Бибрас совершал около 2,1 отборов за матч, то в этом цифра увеличилась до 2,6 (лучший показатель в команде). То же самое касается и перехватов мяча: 1,1 перехват за матч в прошлом году против 1,8 в этом сезоне.
Вот типичный пример игры Натхо в отборе:
На скриншоте четко видно, что за спиной Бибраса громадное пространство, и нападающий «Лиона» собирался туда опуститься на прием мяча. Однако грамотная позиционная игра израильтянина позволила ЦСКА прервать опасный выход соперника и сохранить мяч у себя.
Кроме того, ощутимо вырос вклад Бибраса в комбинационной игре «армейцев». 57,7 передач за матч в среднем – в этом году, 48,4 – в прошлом сезоне.
Всю осень Понтус Вернблум спасал беззубую атаку красно-синих (и продолжает спасать) за счет своей настырной игры в борьбе. Большинство любителей футбола даже не заметили, насколько важен в такой трансформации Натхо.
Важно, что сильные стороны прошлогоднего ЦСКА тоже никуда не делись и начинают вовсю применяться. Опускающийся в «зону 14» для розыгрыша мяча и для эффективных дальних ударов Витиньо (смотри гол в ворота «Ахмата»), точные диагонали Игнашевича (9,1 длинных передач в среднем за матч), уверенная игра в обороне, несмотря на травмы, Вернблум на острие в концовке матчей и 100% набранных очков.
Витиньо забивает "Ахмату" из своей любимой "зоны 14"
***
Для кого-то видеть каждый сезон одно и то же в исполнении своего любимого клуба – невыносимое зрелище. Взять тот же «Зенит»: снова - огромные траты на укрепление состава, снова – непонятные трансферы игроков из клубов-середняков, снова – большие амбиции и великолепная игра на старте турнира и снова – разочарование и неадекватные комментарии главного тренера на финишной прямой.
А для кого-то стабильность – признак мастерства. При невероятном дефиците кадров и эпидемии травм ЦСКА достойно выступил в Лиге Чемпионов, прошел в 1/8 Лиги Европы и набрал 6 очков из 6 возможных на внутренней арене. Пока что.
Гонка только началась.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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