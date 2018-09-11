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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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У сборной появился фирменный стиль. Обезвреживать его будет сложно
Сборная России одержала 2 победы против соперников с которыми раньше точно были бы проблемы. Уже точно можно сказать, что базовая схема сборной 4-2-3-1 в атаке, 4-4-2 в обороне и прессинге. Еще важнее, что теперь у сборной появился фирменный стиль игры и обезвреживать его будет сложно. Вот причины:
1. В команде хорошо отлажен выход из обороны через длинные передачи, что позволяет нивелировать прессинг соперника. Примитивно, но эффективно и рационально. Кроме защитников теперь в этом сильно задействован и вратарь. Против Турции Лунев отдал 28 передач, из них 20 длинных на чужую половину поля с общей точностью 93% (было 79% в среднем за последние 4 матча в «Зените»). Это полет в космос без ракеты. Все 20 длинных были нацелены. Ещё важнее, что треть этих длинных передач Лунев отдавал под давлением прессингующих после передач назад от защитников.
Против Чехии Лунев отдал 38 передач при 82% точности, контекст этих передач был такой же, как описано выше против Турции. В современном футболе пасующий вратарь это дополнительный полевой игрок, который дает команде большинство при розыгрышах\выносах в начале атак. Голевая передача Андрея на Заболотного - вишенка на торте.
2. Группа атаки формируется динамически и к столбу впереди ситуативно поднимается сразу группа игроков с флангов под его скидки – Черышев и Ионов, а из опорной зоны Кузяев. Кроме того, Черчесов на полную использует главное качество Ерохина – гениальные открывания по всему фронту атаки, пока хромает реализация и общее количество брака. Александр хорошо чувствует где может образоваться свободная зона, часто открывается под длинные передачи из глубины, пользуясь повышенным вниманием защитников к столбу (Заболотный\Дзюба), вчера он выиграл 5 воздушных дуэлей из 7. Против Чехии Ерохин играл роль ложной десятки (расположение в зоне «десятки», но без соответствующих функций распасовки из зоны перед штрафной, которые заменяются открываниями первым темпом и свободной ролью).
3. К этой модели игры добавляется мощный универсальный инструмент – диагонали на Фернандеса. Это работает и при началах атак, и в завершении. Главный талант Марио – обработка таких диагоналей любой сложности – на скорости, под давлением, не теряя время и пространство. Это качество Марио развито на топовом уровне. Он игрок, который делает разницу.
4. Главный ингредиент рецепта побед сборной – универсальность полузащитников и их экстремально-интенсивный объем работы. Это важно при взаимных обменах позициями в атаке (скрещивание траекторий, увод соперников из зон ложными движениями), подстраховке в обороне, но особенно важно в переходных фазах. За счет ситуативной взаимозаменяемости и экстремально-интенсивной работы маскируются многочисленные позиционные проблемы сборной в обороне.
Кроме того, это дает тренеру поле для маневров при корректировке тактики, как перед матчем, так и прямо по ходу матча. Например, в прошлом матче против Турции роль ложной десятки играл Кузяев, а не Ерохин. Против Чехии Кузяев начал матч в опорной зоне, с выходом Зобнина переместился на фланг, а закончил матч на позиции Ерохина с ролью ложной десятки. Такие перестановки путают соперника и осложняют ему аналитическую подготовку к матчу.
На ЧМ Ерохин почти не играл, элементом такой универсальности был Головин. С его возвращением после травмы, а также возвращением Кокорина, всю атаку сборной России можно превратить в управляемый хаос.
В чем подвох?
У сборной есть целый ряд возможных стилистических противопоказаний у соперников. Оборона команды строится на высоком и среднем прессинге, позиционная игра пока хромает. Такой стиль маскирует слабость центральных защитников и левого защитника, которые ужасны в чтении игры и легко путаются обманным движением соперников, но не исправляет эти проблемы. По-прежнему некем заменить Игнашевича, на котором во многом держалась позиционная оборона. Возвращения Васина, Кутепова, Джикии в старт не решат эту проблему. Первый соперник у которого отлажен выход из-под прессинга (не важно как) вскроет эти проблемы.
Также мы очень давно не видели матчей сборной против команд с низким-компактным блоком обороны и ставкой на контратакующую игру. Такие команды нивелируют многие описанные выше преимущества за счет контроля пространства и отсутствия свободных зон. Ближайший такой соперник – Швеция в Лиге наций с их фирменными 4-4-2. Этот матч важен еще и потому, что соперников с таким стилем игры будет достаточно в группы основного отбора на ЧЕ. Потеря очков против таких середняков в группе (вместе с потерей очков против прямых конкурентов за выход из группы) почти всегда ставит крест на прямом выходе на турнир.
В формате твита
- стандарты в атаке по-прежнему работающий инструмент сборной. Кузяев в качестве подающего даже с правого фланга (мяч летит по уходящей траектории от ворот) выглядит интересно, все подачи были опасны. Семаку на заметку.
- Рауш был провален в обороне даже без голевой ошибки (сломал линию офсайды, чехи забили), но полезен в атаке. Константин сделал голевую подачу с углового на Ерохина, голевой кросс с боковой линии штрафной на Полоза и еще несколько хороших кроссов с фланга. В этом функционале у Рауша должны поучиться остальные левые защитники. Он всегда максимально улучшает позицию перед кроссом, по науке самые опасные кроссы проходят с боковой линии штрафной или угла штрафной.
- Полоз растворился на поле несмотря на забитый гол. В стилистике сборной он инородный элемент. После его выхода на острие чаще оказывались Ерохин и Кузяев, чем сам Дмитрий, причина - банально не успевал.
- Год назад о Газинском как о возможно главном распасовщике сборной говорили только гуру футбольного цеха, такие как Курбан Бердыев. Во время ЧМ об этом начали говорить журналисты обозревающие татику. Теперь это очевидно всем. 43 точных передачи с 95% точности. Часто Газинский начинал атаки (33 конструктивных паса), но еще важнее вертикальные разрезающие передачи Юрия из глубины, такие как голевая на Ионова.
Вывод
Потенциал у сборной колоссальный, концептуальный путь выбран, проблемы замаскированы, а болельщики снова носят ребят на руках. Впереди долгий и непрерывный путь становления сборной, пока полет нормальный, но зоны турбулентности неизбежны.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
1. В команде хорошо отлажен выход из обороны через длинные передачи, что позволяет нивелировать прессинг соперника. Примитивно, но эффективно и рационально. Кроме защитников теперь в этом сильно задействован и вратарь. Против Турции Лунев отдал 28 передач, из них 20 длинных на чужую половину поля с общей точностью 93% (было 79% в среднем за последние 4 матча в «Зените»). Это полет в космос без ракеты. Все 20 длинных были нацелены. Ещё важнее, что треть этих длинных передач Лунев отдавал под давлением прессингующих после передач назад от защитников.
Против Чехии Лунев отдал 38 передач при 82% точности, контекст этих передач был такой же, как описано выше против Турции. В современном футболе пасующий вратарь это дополнительный полевой игрок, который дает команде большинство при розыгрышах\выносах в начале атак. Голевая передача Андрея на Заболотного - вишенка на торте.
2. Группа атаки формируется динамически и к столбу впереди ситуативно поднимается сразу группа игроков с флангов под его скидки – Черышев и Ионов, а из опорной зоны Кузяев. Кроме того, Черчесов на полную использует главное качество Ерохина – гениальные открывания по всему фронту атаки, пока хромает реализация и общее количество брака. Александр хорошо чувствует где может образоваться свободная зона, часто открывается под длинные передачи из глубины, пользуясь повышенным вниманием защитников к столбу (Заболотный\Дзюба), вчера он выиграл 5 воздушных дуэлей из 7. Против Чехии Ерохин играл роль ложной десятки (расположение в зоне «десятки», но без соответствующих функций распасовки из зоны перед штрафной, которые заменяются открываниями первым темпом и свободной ролью).
3. К этой модели игры добавляется мощный универсальный инструмент – диагонали на Фернандеса. Это работает и при началах атак, и в завершении. Главный талант Марио – обработка таких диагоналей любой сложности – на скорости, под давлением, не теряя время и пространство. Это качество Марио развито на топовом уровне. Он игрок, который делает разницу.
4. Главный ингредиент рецепта побед сборной – универсальность полузащитников и их экстремально-интенсивный объем работы. Это важно при взаимных обменах позициями в атаке (скрещивание траекторий, увод соперников из зон ложными движениями), подстраховке в обороне, но особенно важно в переходных фазах. За счет ситуативной взаимозаменяемости и экстремально-интенсивной работы маскируются многочисленные позиционные проблемы сборной в обороне.
Кроме того, это дает тренеру поле для маневров при корректировке тактики, как перед матчем, так и прямо по ходу матча. Например, в прошлом матче против Турции роль ложной десятки играл Кузяев, а не Ерохин. Против Чехии Кузяев начал матч в опорной зоне, с выходом Зобнина переместился на фланг, а закончил матч на позиции Ерохина с ролью ложной десятки. Такие перестановки путают соперника и осложняют ему аналитическую подготовку к матчу.
На ЧМ Ерохин почти не играл, элементом такой универсальности был Головин. С его возвращением после травмы, а также возвращением Кокорина, всю атаку сборной России можно превратить в управляемый хаос.
В чем подвох?
У сборной есть целый ряд возможных стилистических противопоказаний у соперников. Оборона команды строится на высоком и среднем прессинге, позиционная игра пока хромает. Такой стиль маскирует слабость центральных защитников и левого защитника, которые ужасны в чтении игры и легко путаются обманным движением соперников, но не исправляет эти проблемы. По-прежнему некем заменить Игнашевича, на котором во многом держалась позиционная оборона. Возвращения Васина, Кутепова, Джикии в старт не решат эту проблему. Первый соперник у которого отлажен выход из-под прессинга (не важно как) вскроет эти проблемы.
Также мы очень давно не видели матчей сборной против команд с низким-компактным блоком обороны и ставкой на контратакующую игру. Такие команды нивелируют многие описанные выше преимущества за счет контроля пространства и отсутствия свободных зон. Ближайший такой соперник – Швеция в Лиге наций с их фирменными 4-4-2. Этот матч важен еще и потому, что соперников с таким стилем игры будет достаточно в группы основного отбора на ЧЕ. Потеря очков против таких середняков в группе (вместе с потерей очков против прямых конкурентов за выход из группы) почти всегда ставит крест на прямом выходе на турнир.
В формате твита
- стандарты в атаке по-прежнему работающий инструмент сборной. Кузяев в качестве подающего даже с правого фланга (мяч летит по уходящей траектории от ворот) выглядит интересно, все подачи были опасны. Семаку на заметку.
- Рауш был провален в обороне даже без голевой ошибки (сломал линию офсайды, чехи забили), но полезен в атаке. Константин сделал голевую подачу с углового на Ерохина, голевой кросс с боковой линии штрафной на Полоза и еще несколько хороших кроссов с фланга. В этом функционале у Рауша должны поучиться остальные левые защитники. Он всегда максимально улучшает позицию перед кроссом, по науке самые опасные кроссы проходят с боковой линии штрафной или угла штрафной.
- Полоз растворился на поле несмотря на забитый гол. В стилистике сборной он инородный элемент. После его выхода на острие чаще оказывались Ерохин и Кузяев, чем сам Дмитрий, причина - банально не успевал.
- Год назад о Газинском как о возможно главном распасовщике сборной говорили только гуру футбольного цеха, такие как Курбан Бердыев. Во время ЧМ об этом начали говорить журналисты обозревающие татику. Теперь это очевидно всем. 43 точных передачи с 95% точности. Часто Газинский начинал атаки (33 конструктивных паса), но еще важнее вертикальные разрезающие передачи Юрия из глубины, такие как голевая на Ионова.
Вывод
Потенциал у сборной колоссальный, концептуальный путь выбран, проблемы замаскированы, а болельщики снова носят ребят на руках. Впереди долгий и непрерывный путь становления сборной, пока полет нормальный, но зоны турбулентности неизбежны.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
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