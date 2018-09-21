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"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы

Первые три очка в Лиге Европы «Краснодар» добыл в турецком вояже. Соперник, с трудно произносимым названием «Акхисар Беледие», мало чем запомнился на поле. «Быки», в свою очередь, активно использовали центр поля, но провели разные таймы. Rusfootball.info - о гостевой победе краснодарского клуба.

Заметной стороной нынешнего «Краснодара» является отличие игры в двух таймах. Правда, не с лучшей стороны. Зачастую у команды получается совершенно две разные 45-минутки, где в первой половине «быки», словно на корриде, разрывали соперника, как красный флаг матадора, а во втором - возможно, из-за уже «сделанной» игры не выкладывались на максимум. В матче с серьезными командами эта проблема приводила к потере очков. К счастью, клуб из турецкой лиги к таким не относится.


Фото: Reuters


Тактика


На игру команда вышла с понятными для современного футбола 4-3-3. В обороне располагались надежные Спаич и Мартынович, по краям - Рамирес и Стоцкий. В центре поля треугольник: Мамаев, Газинский, Каборе, которые менялись местами при разных игровых ситуациях. В нападении - знакомые Классон и Вандерсон по флангам с центральным наконечником в виде Ари.



Позиционная оборона


При позиционной обороне «Краснодар» выстраивался по схеме 4-1-4-1. Номинальные защитники занимали привычные для себя зоны, но выше было гораздо разнообразнее: Газинский смещался с правого фланга вниз, представляя себя в роли чистого опорника, Классен с Вандерсоном становились частью большой второй оборонительной линии вместе с Мамаевым и Каборе. Ари, все на том же острие, оставался единственным «высоким» игроком.


4-1-4-1 в исполнении футболистов "Краснодара"


Краснодарские 4-3-3 с перестроением на 4-1-4-1 не оставляли туркам пространства. Переиграть такую защиту удавалось только за счёт лонгболлов при резких контратаках. Глубокая оборона позволяла отрывать нападающего соперника от команды и заставляла турецких футболистов играть через фланг. Но «Быки» давали возможность «Акхисару» бить по воротам. Итог: 8 ударов за первый тайм. Не самый лучший показатель.

Левый фланг помогал в атаке в полную силу. Благодаря Рамиресу мяч неплохо перемещался из фланга в середину. Стоит отметить, левый латераль был очень активен, подключаясь к передней линии и вовремя возвращаясь назад. Стоцкий на правой бровке часто задерживался на чужой половине поля, что способствовало заграждению атак турецкого клуба именно с его фланга.

Грамотная смена амплуа


Центр поля - показатель креативности команды. Трио хавбеков постоянно менялись местами друг с другом, используя активные тактические перестановки. В позиционной атаке Мамаев часто уходил во фланг, оставляя роль плеймейкера Классену. Швед становился связующим для инсайдов Газинского и Каборе, которые создавали второй темп.


Смена позиций в центре поля


Забитый гол тоже стал следствием грамотных изменений центра: Мамаев отвлек на себя внимание двух защитников, Ари сбросил на Каборе, который направил в пустую зону мяч для Классена - 1:0. Можно возмущаться странной игрой голкипера, но удачные действия краснодарцев невозможно не отметить.

В тоже время, появлялись сложности при прессинге со стороны турков. Они являлись не самой простой задачей для «Краснодара». Билд-ап «быков» 2-2 можно было легко разбить насыщением центральной зоны, отрезая «восьмёрок» команды от развития атак. Если учитывать тот факт, что российская команда любит играть низом, расчёт «Акхисара» был как раз на передачи фулбеков «Краснодара», что помогало играть через фланги.

Увы, разные таймы


Все бы ничего, но возвращаясь к первой мысли, «Краснодар» по-прежнему имеет сложности в балансе игры, проводя разные таймы. «Быки» достойно провели первый отрезок: контролировали мяч, забили гол и создали задел на второй тайм, где во многом начали уступать, открывая свои зоны для созидания атак соперника. В нападении, наоборот, начали пихать мяч во фланг при свободном центре поля. Да, сегодня все сложилось наилучшим образом, но впереди «Севилья» и «Стандард», с которыми надо биться в обоих таймах.

Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Теги: Лига Европы Краснодар Классон
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