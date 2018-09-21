"Краснодар" правильно играет в позиционной обороне, но проводит разные таймы. Разбор матча Лиги Европы

Тактика

Наш состав на первый в сезоне матч Лиги Европы ?



В запасе у «горожан»: Синицын (В), Адамов (В), Фьолусон, Петров, Перейра, Шишкин, Куэва.



Наставник команды – Мурад Мусаев pic.twitter.com/wRVehDbsz7