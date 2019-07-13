Роскошный Соболев. ЦСКА начинает сезон с поражения впервые за 17 лет

Вчера все ругали унылый «Спартак», но вряд ли можно сказать «армейцы», от которых многого ждут в этом сезоне, были лучше и показали хоть что-нибудь, кроме бесконечных переводов на незаменимого Марио. О примитивной игре «красно-синих», ошибках Васина и отличной игре от Анюкова.Питерская легенда Александр Анюков, который успел войти в тренерский штаб Сергея Семака, неожиданно возобновил карьеру футболиста и вернулся в команду, где он когда-то начинал. Видимо, защитник поддерживал форму: как могло быть иначе, если он в первом же матче сезона попал в основной состав?На другом фланге вышел другой известный персонаж российской премьер-лиги Дмитрий Комбаров. В прошлом сезоне балласт «Спартака» (Самедов, Джано, Тимофеев) не очень помог Божовичу по ходу сезона - пришлось рубиться в стыках. Но самарский клуб вновь подобрал игрока, который оказался не нужен «красно-белым». ЦСКА в составе тоже был новичок. Поскольку Щенников из-за перелома лодыжки выбыл на длительный срок, его место на левом фланге занял Магнуссон, а в центре оказался дебютировавший в официальных играх за «армейцев» хорватский защитник Шарлия.Гончаренко ожидал активного сопротивления, поэтому постарался расширить возможности своей команды в середине поля. При владении правый защитник Марио сразу уходил выше и ЦСКА начинал разыгрывать фактически в три центральных. Магнуссон оставался на своей позиции.Но при постоянных обрезах и передачах в борьбу можно было отправлять сколько угодно игроков вперёд. Качественного развития всё равно не получилось бы.Перед чужой штрафной худо-бедно получалось только у незаменимого Марио. После передачи обрусевшего бразильца на линию штрафной случился первый опасный момент гостей – неточный удар Сигурдссона. «Крылья» ответили солидно: ещё один дебютант Гынсарь пробил в защитника, но чуть не случилось добивания – выручил Обляков.Будь в штрафной завершивший карьеру Корниленко, которого чествовали перед началом игры, субтильному Облякову было бы спасти гораздо тяжелее.О второй части прошлого сезона Гончаренко говорил, что он перетянул гайки. Видимо, перед первым туром тренер ЦСКА ослабил их слишком, потому что впереди работали только безотказные, но безынтересные перевод Магнуссона на Марио. Шли они один за одним. У Облякова не очень получались стандарты, а Влашич только здорово разгонялся из глубины: москвичам страшно не хватало тонкости, поэтому и не получалось работать в условиях прессинга.У «Крыльев» легко проходили контратаки, несмотря на мощную опорную зону «армейцев». Чистым разрушителем оставался Бистрович, но он успевал далеко не всегда, а Обляков и Ахметов, игравшие выше, не особо охотно ему помогали. При этом Самара тоже сваливалась направо: Анюков, несмотря на возраст, был один из самых активных в команде Божовича.После перерыва преимущество ЦСКА исчезло. Оно и так было формальным, определялось исключительно по территориальному владению и частоте подходов, но в начале второго тайма «Крылья» прибавили так, что иллюзий у Гончаренко наверняка не осталось.Пять минут продержался ЦСКА и пропустил. Снова игрокам Самары не мешали действовать в опорной зоне, а потом совершенно бездарно сыграл Васин. Несмотря на опыт, защитник не сумел помешать Соболеву принять мяч, а затем позволил ему развернуться и пробить. К Марио тут претензий меньше: в борьбе на втором этаже это не самый полезный футболист.



Но это был не конец противостояния Васина и Соболева. В одной из следующих атак форвард «Крыльев» был сбит в чужой штрафной тем же оппонентом. Абсолютно справедливо был поставлен пенальти.







Мог ли ЦСКА спастись?



Мог. Вышедший Бийол бил примерно с одиннадцатиметровой отметки, но махнул на трибуну. Чуть позже прошёл отличный заброс на Чалова, но лучший бомбардир прошлого сезона не сумел обработать мяч: его сожрал ещё один новичок в составе «Крыльев» Карпов.



Каким-то образом усилить атаку Гончаренко вряд ли мог. Просто не было кадров. Но тренер ЦСКА старался. Убрал Шарлию, выпустил Нисимуру, после чего ЦСКА перешёл на схему с тремя центральными – на левый фланг ушёл Обляков.



Но единственное, чем ещё запомнились гости – стычка Чалова и Рыжикова. Фёдор попытался обхитрить вратаря соперника и забрать мяч, пока Рыжиков им чеканил. Получилось лишь заработать жёлтую карточку.



Был, правда, ещё удар Бийола после углового, но он вновь пошёл гораздо выше ворот.



***



Видимо, не только у молодых игроков бывает синдром второго сезона, но и у целых команд. ЦСКА выглядел настолько слабо, что даже странно. Прошлой весной «армейцы» могли допускать нелепые промашки, но при этом играли смело и размашисто - на это было весело смотреть (вспомните хотя бы домашнее поражения от «Оренбурга»). Почему-то в только начавшемся сезоне весь креатив куда-то улетучился. Обострять получалось за редким исключением только у Марио.



Конечно, Гончаренко нужен ещё один нападающий. Желательно: уровня не Нисимуры, с которым предстоит работать ещё не один сезон. Всё-таки не дело, когда тренер вынужден усиливать нападение изначально опорным полузащитником. Бийол хорошо борется, цепляется за мячи, но вот эффективно завершать у него получается редко.



И всё равно это всё не тянет на полноценные оправдания. ЦСКА проиграл в первом туре впервые за 17 лет. Проиграл в Самаре впервые за 12. При этом по игре почти без светлых моментов.



Фанаты и руководство ЦСКА терпеливые и понимающие. Это не безумный «Спартак».



Но к Гончаренко у них наверняка есть вопросы.



Фото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Крыльев Советов»