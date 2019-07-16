«Спартак» почти купил Мирзова. Но куда девать остальных фланговых игроков?

Трансфер Мирзова считаем серьезной недоработкой Томаса Цорна. За те же 4 млн инвалюты можно было бы приобрести 53,3 Малколмов Баду, которые не только отлично играют в футбол, но и могут убираться в номерах на сборах и подавать влажные салфетки за обедом, а это экономия (ФФП). pic.twitter.com/C1ut1yMGLV