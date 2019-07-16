«Спартак» почти купил Мирзова. Но куда девать остальных фланговых игроков?

Ещё до окончания прошедшего сезона СМИ бомбили инсайдами, что Кононов собирается перевезти в Москву чуть ли не половину состава Тулы, где тренер проработал несколько месяцев летом-осенью прошлого года. Писали об интересе к вратарю Левашову (и было совсем не понятно, шутка ли это), защитнику Беляеву (градус абсурда постепенно снижался) и хавбеку Мирзову. Желание видеть наставника в своей команде последнего в данном списке выглядело вполне адекватным на фоне остальных.
На данный момент остаётся лишь вариант (и слава Богу) с Мирзовым. Насчёт вратарской позиции есть куда более предпочтительный Гильерме, а Беляев, который мог уезжать бесплатно, продлил с Тулой контракт.
Резиуан, очевидно, не хочет оставаться в «Ростове». Карпин, играя в три центральных, вынуждает фланговых игроков обслуживать всю бровку. Мирзов не подходит для этой роли. Это более атакующий, нацеленный на ворота игрок. Собственно, по этой причине в начале прошлого сезона он и отправился в тульскую аренду.
Мирзов раскрылся в позапрошлом сезоне в «Тосно». Он провёл в чемпионате 20 матчей, забил два и сделал три голевых передачи. Статистика не самая впечатляющая, но год в нестабильном «Тосно» в общем и целом оказался качественным. Не стоит забывать о выигранном Кубке – и победном мяче Резиуана в финале.
В Туле было ещё лучше, хотя совершенно ровным прошлый сезон в исполнении Мирзова назвать не получится. Теперь было 6+1 в 23-х встречах, а отдельные матчи в исполнении резкого и смелого полузащитника поражали.
Наглядный пример перед носом: выезд «Спартака» этой весной в Тулу. Мирзов размазал Айртона, который был вынужден играть на правом фланге, и сделал результат в матче.
Несмотря на то, что мы отметили, сезон-де у Мирзова получился не самый стабильный, по своей статистике (количество созданных моментов, обострений) он переплюнул того же Ломовицкого и даже Мельгарехо. Так что, на первый взгляд, это действительно усиление. Тем более охотно сваливающийся в центр, играющий низом, а не через рабоче-крестьянский навес футболист больше подходит под фантазии Кононова.
Но не всё так просто. Это ведь «Спартак». Гулиев до своего возвращения в Москву из «Ростова» тоже выглядел беспроигрышным вариантом. В итоге за полгода он показал лучший КПД, вступая в единоборство с американским филологом на столичных улицах. На футбольном поле Аяз пока впечатляет не особо.
Есть серьёзные сомнения и по поводу условий сделки. Как сообщалось, «Арсенал» в это межсезонье предлагал дончанам за Мирзова 2 миллиона евро, но в случае со «Спартаком» фигурируют другие суммы. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале писал:
- По Мирзову вопрос решен. Для меня загадка зачем платить четыре миллиона евро, но, собственно, от футбола я далек, поэтому могу не понимать очевидные вещи.
Не знаю усиление ли это для «Спартака», но раз тренер настойчиво просит именно этого игрока, значит он знает, что делает, - сообщил журналист.
4 миллиона евро – деньги серьёзные. Впрочем, если тренер действительно просит настойчиво, деваться руководству некуда. Как можно будет с него спрашивать, если клуб не создаёт условий для решения задач?
Другой вопрос – как Кононов собирается разгружать фланги. На данный момент в наличии у тренера «Спартака» Бакаев, Ломовицкий, Ташаев и Мельгарехо. Иногда на фланг выходит Игнатов, иногда Мелкадзе. Будет ещё Мирзов.
Как этим распоряжаться, непонятно. Если не давать играть тому же Ломовицкому, вряд ли он преодолеет нынешний застой. Или просто раскроется – как это постоянно бывает с воспитанниками «красно-белых» - в другой команде, где будут больше доверять те же болельщики.
Были слухи, что Ломовицкий может уйти в аренду в «Урал», но после появления конкретной информации о Мирзове стало известно и важное уточнение: игрок приходит не вместо молодого полузащитника. Ломовицкий, скорее всего, останется.
Промежуточные итоги трансферной кампании «Спартака»
Делать окончательные выводы пока рановато, потому что ещё не объявили о подписании Мирзова, непонятно, сложится ли с Перейро из Эредвизи, а Фернандо может уехать в Китай или Италию. Но ситуация может остаться не самой приятной.
Цорн рискует. Он привёз за относительно небольшие деньги Понсе. Тот совсем ничего не показал ни на предсезонке, ни в первом туре (да и до этого в карьере выстрелил только в Греции). При этом из-за «хитрой» схемы трансфера генеральный директор пригласил в Москву и никому не нужного вратаря Романьоли.
Ещё приехал (совсем уж анекдотический случай) Малкольм Баду. Он больше года не тренировался с основой «Вольфсбурга», попал в фарм-клуб, который выступал в региональной лиге, но и там потерял место в основе. Единственный из его плюсов – он бывший клиент Цорна.
Так болельщики шутят по этому поводу в социальных сетях
Трансфер Мирзова считаем серьезной недоработкой Томаса Цорна. За те же 4 млн инвалюты можно было бы приобрести 53,3 Малколмов Баду, которые не только отлично играют в футбол, но и могут убираться в номерах на сборах и подавать влажные салфетки за обедом, а это экономия (ФФП). pic.twitter.com/C1ut1yMGLV— Спартак коммерческий (@spartakcommerce) July 17, 2019
Если не сложится с Перейро, но приедет Мирзов, получится, что на вырученные за продажу уникального Зе Луиша (а ведь он стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне) клуб пригласил двух игроков, которых в лучшем случае можно назвать неплохими вариантами. Конечно, всегда есть вероятность, что парни раскроются и будут разрывать чемпионат – но мы исходим из того, что имеем на данный момент. Если уйдёт ещё и палочка-выручалочка Фернандо и при этом никого не купят ему на замену, будет совсем тяжело.
Москалёв ведь не сможет судить все 30 игр «Спартака» в сезоне.
Фото: «Чемпионат», Александр Федоров, «СЭ», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Арсенала»