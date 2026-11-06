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19:30
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"Прощальный матч состоится". Сёмин - о Роналду

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что Криштиану Роналду всё же проведут прощальный матч за сборную Португалии.
Фото: Getty Images
Сёмин уверен, что такое событие вызовет большой интерес болельщиков и принесёт организаторам значительные доходы.

- Вне сомнений, прощальный матч состоится.

Он принесет большие сборы и огромное количество зрителей. Все эти недоговоренности и полуконфликты забудутся со временем, - приводит слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

5 ноября 41-летний Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде. Форвард выступал за сборную Португалии с 2003 года. Ранее сообщалось, что футболист не намерен проводить прощальный матч.

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