Канчельскис призвал "Локомотив" сохранить Галактионова до конца сезона

- Галактионову стоит дать доработать до конца сезона, осталось несколько туров до зимней паузы. Немножко отдохнёт, как и все.
Ситуация у команды не такая безнадёжная - всего 11 очков от шестого места. Можно спокойно и достойно выйти из этой ситуации, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
Галактионов возглавляет "Локомотив" четыре года. За это время команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. После 13 туров РПЛ москвичи занимают 14-е место, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. 6 ноября железнодорожники сыграют в гостях с "Рубином".