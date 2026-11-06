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Локомотив
19:30
РубинНе начат

Канчельскис призвал "Локомотив" сохранить Галактионова до конца сезона

Бывший футболист Андрей Канчельскис выступил в поддержку Михаила Галактионова на фоне неудачных результатов "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Он считает, что руководству московского клуба не стоит менять главного тренера до окончания нынешнего сезона.

- Галактионову стоит дать доработать до конца сезона, осталось несколько туров до зимней паузы. Немножко отдохнёт, как и все.

Ситуация у команды не такая безнадёжная - всего 11 очков от шестого места. Можно спокойно и достойно выйти из этой ситуации, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Галактионов возглавляет "Локомотив" четыре года. За это время команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. После 13 туров РПЛ москвичи занимают 14-е место, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. 6 ноября железнодорожники сыграют в гостях с "Рубином".

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