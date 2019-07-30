» » » Кошмарные Зобнин и Рассказов, опять Васин. Сборная неудачников третьего тура

Кошмарные Зобнин и Рассказов, опять Васин. Сборная неудачников третьего тура

«Спартаковцы», проигравшие «Тамбову», Алвеш, который сделал роскошную предголевую передачу сопернику и не тот Заболотный, о котором наверняка вы подумали.

Николай Заболотный, «Сочи»

Решающий гол дебютанты премьер-лиги пропустили после того, как голкипер совсем не уверенно отразил дальний выстрел де Вильены. Удар у голландского хавбека получился тяжелым, но отбить мяч в сторону, а не на ногу Игнатьеву все шансы у Заболотного были.


Эльмир Набиуллин, «Сочи»

Левый защитник схлопотал в центре необязательную жёлтую, после чего досрочно покинул поле. Дела у «Сочи» и так шли неважно, а в меньшинстве команда Точилина осталась совсем без шансов.

Виктор Васин, ЦСКА

Во-первых, не так давно восстановившийся защитник снова получил травму, пусть и Гончаренко сказал, что с ним ничего серьёзного. Во-вторых, без Васина оборона «армейцев» заиграла только увереннее – на старте дерби игрок в типичном стиле махнул мимо мяча и привёз опасную атаку.

Мурило Серкейра, «Локомотив»

Бразильский защитник, которого Сёмин отказывался брать на сборы в межсезонье, совершил ключевую ошибку встречи – нарушил правила в своей штрафной на Чалове. «Железнодорожники» получили пенальти, с которого лучший бомбардир прошлого чемпионата оформил победный гол.


Роман Емельянов, «Урал»

Играл по Шейдаеву в эпизоде с первым голом «Динамо», но всё-таки пропустил мяч на набегавшего Юсупова. В моменте со вторым взятием ворот было ещё хуже: именно с потери Емельянова (проиграл борьбу тому же Шейдаеву) началась вторая голевая атака.

Николай Рассказов, «Спартак»

Проиграл на голевом стандарте борьбу Костюкову, скинувшему мяч на Гогуа. Вообще ужасно боролся (момент, когда Костюков не забил с метра возник опять же из-за Рассказова) и совсем не продуктивно подключался к атакам «Спартака». Удивительно, но Ещенко, похоже, всё ещё остаётся лучше молодого партнёра.

Роман Зобнин, «Спартак»

Просто удивительно сыграл при угловом у своих ворот, когда Таказов забивал второй мяч «Тамбова» - стоял позади совершенно брошенного соперника и даже не пытался его закрыть. В отличие от партнёров по полузащите, даже ни разу не пытался пойти в обводку, к тому же не сделал ни одного отбора.

Рикарду Алвеш, «Оренбург»

Начал игру настолько роскошной передачей на Дзюбу, после чего пошла голевая атака «Зенита», что всё остальное в исполнении хавбека померкло. Один из самых мощных моментов тура.


Бернард Бериша, «Ахмат»

В первом тайме у чеченской команды было столько моментов, что можно было снимать все вопросы и гарантировать себе вторую победу в сезоне. Но Бериша предпочитал рубить молодых грузинских футболистов, а не реализовывать свои возможности.

Эсекьель Понсе, «Спартак»

Нападающий, привезённый Цорном, пока вообще не оправдывает ожиданий. Игра с «Тамбовом» не стала исключением. Понсе растворился на поле и не сделал ничего полезного за отведённый час.

Егор Голенков, «Крылья Советов»

Получил всего семь минут в игре против «Уфы», но умудрился отметиться посильнее партнёров, которые провели целый матч. На последних минутах имел железобетонный момент и должен был уводить команду от поражения, но вместо этого засандалил в низкое уфимское небо.


Фото: Александр Ступников / футбольный клуб «Спартак-Москва»


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Автор:
Теги: Оренбург Алвеш ЦСКА Васин Спартак Зобнин Рассказов Понсе
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Андре Силва все еще может перейти в "Монако"
"Брайтон" хочет купить защитника "Бристоля" за 20 миллионов фунтов
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"ПСЖ" готов продать Неймара за 180 миллионов евро 2
Кошмарные Зобнин и Рассказов, опять Васин. Сборная неудачников третьего тура 5
"Спартак" пожелал успехов Самедову, который объявил о завершении карьеры
Стала известна сумма, которую "Спартак" заработает на переходе Фернандо в "Бейцзин Гоань" 22
Александр Медведев - о трансфере Малкома: он легко вольется в команду 1
"Рома" хочет купить Игуаина 1
"Ювентус" согласился продать Кина в "Эвертон"
Марат Сафин: я никогда не хотел быть теннисистом. Все детство мечтал быть футболистом "Спартака" 3
Трансфер Малкома обойдется "Зениту" в 50 млн евро 57
Гаджи Гаджиев: в лице Самедова лига потеряла большого мастера 1
Ринат Билялетдинов: рад за "Рубин". Последние год-два было невыносимо смотреть на их игру 2
Валерий Масалитин: большого смысла переходить в "Кристал Пэлас" я для Чалова не вижу 4
У Роналдиньо изъяли испанский и бразильский паспорта 1
Рауль Рианчо: Самедов был одним из лучших игроков России последнего десятилетия 2
"Кристал Пэлас" предложил ЦСКА 15 млн евро за Чалова 54
Питер Одемвингие: Самедов мог сделать лучше карьеру. Но главное, что выжал минимум 2
Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в "Галатасарае"
Зинедин Зидан в форме "Реала" будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition
"Челси" навсегда лишил болельщика права посещать домашние матчи команды, из-за проявления расизма 1
Андрей Червиченко: с уходом Фернандо обостряется вопрос попадания "красно-белых" в пятёрку 6
Тучи сгущаются. «Спартак» покинул Фернандо 4
Александр Егоров: Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" 3
Александр Егоров: когда вернутся Москалев и Левников? Как только получат назначения 1
Рейнгольд - об уходе Фернандо из "Спартака": это беспредел! Федун всех разогнал! 16
"Порту" не собирается продавать капитана перед матчем с "Краснодаром"
Александр Егоров: арбитр Вилков ошибся, не назначив пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Тамбовом" 13
Экспертно-судейская комиссия признала: в матче "Ростов" – "Спартак" арбитр дважды ошибся в пользу красно-белых 14
Все новости