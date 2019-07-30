Кошмарные Зобнин и Рассказов, опять Васин. Сборная неудачников третьего тура

«Спартаковцы», проигравшие «Тамбову», Алвеш, который сделал роскошную предголевую передачу сопернику и не тот Заболотный, о котором наверняка вы подумали.Решающий гол дебютанты премьер-лиги пропустили после того, как голкипер совсем не уверенно отразил дальний выстрел де Вильены. Удар у голландского хавбека получился тяжелым, но отбить мяч в сторону, а не на ногу Игнатьеву все шансы у Заболотного были.



Эльмир Набиуллин, «Сочи»



Левый защитник схлопотал в центре необязательную жёлтую, после чего досрочно покинул поле. Дела у «Сочи» и так шли неважно, а в меньшинстве команда Точилина осталась совсем без шансов.



Виктор Васин, ЦСКА



Во-первых, не так давно восстановившийся защитник снова получил травму, пусть и Гончаренко сказал, что с ним ничего серьёзного. Во-вторых, без Васина оборона «армейцев» заиграла только увереннее – на старте дерби игрок в типичном стиле махнул мимо мяча и привёз опасную атаку.



Мурило Серкейра, «Локомотив»



Бразильский защитник, которого Сёмин отказывался брать на сборы в межсезонье, совершил ключевую ошибку встречи – нарушил правила в своей штрафной на Чалове. «Железнодорожники» получили пенальти, с которого лучший бомбардир прошлого чемпионата оформил победный гол.





Роман Емельянов, «Урал»



Играл по Шейдаеву в эпизоде с первым голом «Динамо», но всё-таки пропустил мяч на набегавшего Юсупова. В моменте со вторым взятием ворот было ещё хуже: именно с потери Емельянова (проиграл борьбу тому же Шейдаеву) началась вторая голевая атака.



Николай Рассказов, «Спартак»



Проиграл на голевом стандарте борьбу Костюкову, скинувшему мяч на Гогуа. Вообще ужасно боролся (момент, когда Костюков не забил с метра возник опять же из-за Рассказова) и совсем не продуктивно подключался к атакам «Спартака». Удивительно, но Ещенко, похоже, всё ещё остаётся лучше молодого партнёра.



Роман Зобнин, «Спартак»



Просто удивительно сыграл при угловом у своих ворот, когда Таказов забивал второй мяч «Тамбова» - стоял позади совершенно брошенного соперника и даже не пытался его закрыть. В отличие от партнёров по полузащите, даже ни разу не пытался пойти в обводку, к тому же не сделал ни одного отбора.



Рикарду Алвеш, «Оренбург»



Начал игру настолько роскошной передачей на Дзюбу, после чего пошла голевая атака «Зенита», что всё остальное в исполнении хавбека померкло. Один из самых мощных моментов тура.







Бернард Бериша, «Ахмат»



В первом тайме у чеченской команды было столько моментов, что можно было снимать все вопросы и гарантировать себе вторую победу в сезоне. Но Бериша предпочитал рубить молодых грузинских футболистов, а не реализовывать свои возможности.



Эсекьель Понсе, «Спартак»



Нападающий, привезённый Цорном, пока вообще не оправдывает ожиданий. Игра с «Тамбовом» не стала исключением. Понсе растворился на поле и не сделал ничего полезного за отведённый час.



Егор Голенков, «Крылья Советов»



Получил всего семь минут в игре против «Уфы», но умудрился отметиться посильнее партнёров, которые провели целый матч. На последних минутах имел железобетонный момент и должен был уводить команду от поражения, но вместо этого засандалил в низкое уфимское небо.



