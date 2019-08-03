Достойный сменщик Адриано. Понсе подарил «Динамо» большинство, но команда Хохлова этим не воспользовалась

Уже второй раз в этом сезоне. Домашнее поражение от «Рубина» случилось при численном преимуществе «бело-голубых». Правда, на этот раз можно оправдаться неназначенным пенальти.
И в «Динамо», и в «Спартаке» на неделе появились новички. Форвард «бело-голубых» Нжи, успевший угодить в нелепую историю, оказался в запасе. Кононов тоже не решился сразу пускать в бой Шюррле и оставил его на скамейке. А приехавший позже всех нападающий Джордан Ларрсон не попал даже в заявку.
В кадровом плане ситуация гостей была, конечно, попроще. У них внезапно не выдёргивали основного нападающего и системообразующего игрока опорный зоны.
Ещё в основе «бело-голубых» появился бывший капитан «Спартака» Паршивлюк. Учитывая его классную речь на презентации в «Динамо», радушно встретить его должны были не только экс-партнёры, но и болельщики.
Хозяева начали активнее, но «Динамо» - предметнее. В первой же атаке Юсупов имел уйму пространства и времени в чужой опорной зоне, но смазанный выстрел полузащитника легко снял Максименко. За первые десять минут «красно-белые» ответили только слаломом Гулиева, который почти прошёл на ударную позицию через троих соперников.
На старте игры в «Спартаке» отличился не только Аяз, но и Ташаев, который слишком настроился на матч против бывшей команды. Александр приложил на ровном месте Шиманьского и схлопотал ненужную жёлтую.
Такое начало матча не очень подходило суровому перфомансу принимающей стороны
А потом было ещё хуже. Панченко бил с линии штрафной (выручил рикошет), Шейдаев попал в крестовину, был хороший стандарт, запоротый всё тем же Панченко. С игры у «Спартак» не получалось почти ничего, но после углового (уже традиционно) Жиго должен был выводить хозяев вперёд. Немного не повезло.
«Красно-белые» как будто нервничали из-за того, что всё снова идёт не так. Зачем-то Гулиев полетел убивать Каборе и заработал предупреждение (стало 2:0 по жёлтым в пользу «Спартака»). Но с перфомансом Понсе это нарушение, конечно, не сравнится. Нападающий, который никак не может показать себя в Москве, полетел прямой ногой в живот Шунину и получил красную.
После этого моментов у «Спартака» не было совсем. Гости забрали территорию и топтались перед входом в чужую штрафную. Сообразительности, чтобы обострить, до перерыва «динамовцы» так и не накопили.
Из-за этого наверняка было тревожно Хохлову. Если «Рубин» не очень проводит в этом сезоне первые таймы, но добирает во вторых, то с «Динамо» ситуация ровно наоборот. Тем более сразу после перерыва на поле оказался Шюррле, заменивший Джано. Первым своим действием немецкий игрок убрал Рыкова и прорвался по центру. Лишь удар подкачал.
И во втором тайме ситуация действительно изменилась. «Спартак» атаковал намного острее и общей безнадёги уже не возникало. Интересно поначалу получалось только после фланговых проходов Бакаева и Айртона. Правда, без сейвов Максименко это всё стоило бы не очень много.
К заключительной трети уровнялись не только команды, но и сам футбол (хотя отрезками было очень остро). Моментов стало меньше, и «Динамо» шло к тому, чтобы уже во втором матче не реализовать большинство. Хохлов выпустил Нжи, но у того не получилось с места влиться в дерби. Впрочем, как и у Шюррле, не использовавшего несколько возможностей для обострения.
До конца матча было два ключевых момента. Первый: борьба Грулёва и Жиго в штрафной «Спартака». Могло показаться, что это пенальти, - но Безбородов нарушения не увидел. Хотя снова есть поводод поговорить о судействе касательно «красно-белых». Второй: подача с правого «спартаковского» фланга и классный удар Жиго, который был близок к тому, чтобы снова выручить партнёров.
Первая нулевая ничья в этом сезоне получилась не самой унылой. Но всё-таки не от таких соперников ожидали, что именно они будут первыми, кто скатает всухую. Дерби изо всех сил постарался поджечь Понсе, но у него не очень получилось. По крайней мере мы знаем, что наследник Адриано в «Спартаке» остался.
Фото: пресс-служба "Динамо", twitter.com/sportsru, официальный сайт "Спартака"
Достойный сменщик Адриано. Понсе подарил «Динамо» большинство, но команда Хохлова этим не воспользовалась
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