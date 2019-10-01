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Каррера Глушакова, карьера Шалимова. Слив не засчитан?

Они вдруг оказались в одном клубе, и им уже припомнили события из прошлого. Перевоспитает ли «Ахмат» «плохих парней» и стоит ли вообще ворошить темные уголки памяти?
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«Шалимов — Глушаков. Шикарная связка», - отреагировал в твиттере на последние события в «Ахмате» журналист Дмитрий Зеленов. Намек в упомянутом твите на то, что и седовласый уже тренер, и лысоватый уже футболист остались в памяти народной как люди, «сливавшие» тренеров.

Про историю Глушакова и Карреры, наверное, рассказывать здесь никому не надо. А насчет Шалимова - если кто-то вдруг в силу возраста или особенностей памяти не в курсе, то сообщим и напомним: Игорь Шалимов чуть более четверти века назад был одним из инициаторов (если не главным инициатором) так называемого «письма четырнадцати».

Ситуации на самом деле несколько разные. Буча в сборной России в 1993 году поднялась в первую очередь из-за контракта РФС с фирмой Reebok. Футболисты, игравшие в серьезных европейских клубах, не хотели играть в этих «калошах» (слова Шалимова) и не хотели терять деньги по индивидуальным контрактам с другими производителями бутс. Главный тренер сборной Павел Садырин не стал возражать главе РФС Вячеславу Колоскову и тем самым не встал на сторону футболистов.

А дальше история противоречивая. Для кого-то важным был именно вопрос экипировки и контракта. Кто-то обиделся на «предательство» Садырина. Шалимов предложил оформить возмущение в письменном виде, но при этом зачем-то позвонил Анатолию Бышовцу, и в окончательном варианте главным тезисом письма стало: «Поставьте нам Бышовца вместо Садырина», а вопросы материального обеспечения и финансов ушли в пункты 2 и 3.

И если принять формулировку «Шалимов сливал Садырина», то ему это не удалось, а поплатился за это тогдашний футболист «Интера», а ныне главный тренер «Ахмата» тем, что сам себя лишил возможности сыграть на чемпионате мира.

Глушакову и ОПГ «Ромашка» «слить» Массимо Карреру, в общем-то, удалось. Правда, новый главный тренер, который на словах и делах поначалу всячески поддерживал Глушакова, в подходящий момент все же «слил» его. Надо отдать должное — слил не только Глушакова, но еще и целый ряд футболистов, слил и хорошее к себе отношение со стороны футбольной и околофутбольной публики. Тут, впрочем, такая история — без положительных героев.

Но новейшие события еще должны пройти обкатку временем и памятью. А вот что стало с авторами «письма четырнадцати» - спустя четверть века уже можно подвести итоги.

Каррера Глушакова, карьера Шалимова. Слив не засчитан?


Тренерская карьера Сергея Кирьякова пока оборвалась на тульских «больших приветах» хейтерам и драке с журналистом Рабинером.

Игорь Добровольский как завершал игроком в Молдавии и Приднестровье, так там с тех пор и тренирует. С небольшой (на два матча) отлучкой на Сахалин. Вы знали про футбольный клуб «Динамо-Авто» (Тирасполь)? Вот это нынешнее место работы Добровольского.

Василий Кульков после увольнения из молодежки «Спартака» сошел с радаров общественного внимания. Известно, что он работал в академии имени Черенкова, а недавно прошла информация об обнаруженном у него серьезном заболевании.

Андрей Канчельскис востребован СМИ в качестве автора резких и едких высказываний. Но многие ли знают, что он сейчас тренирует «Новбахор» из Намангана? Это в Узбекистане, если кто не в курсе.

Игорь Колыванов долго и плодотворно трудился в системе сборных команд России (на юношеском и молодежном уровне), запомнился по работе в «Уфе», вывел в ФНЛ «Торпедо», после чего в клубе с ним по какой-то причине контракт продлевать не стали.

Игорь Шалимов сегодня возглавил «Ахмат».

Это те шестеро из четырнадцати, кто не отказался от своей роли в том самом «письме», кто оказались принципиальными до конца и не поехали на чемпионат мира в США. Даже в этой выборке, как видите, нет особых закономерностей — у кого-то дела лучше, у кого-то хуже. Так что выводов о «карме» делать не приходится.

Среди тех, кто подписывал «письмо четырнадцати», был, например, Валерий Карпин — один из самых успешных в конкретный нынешний момент тренеров в России. И есть масса тех, у кого тренерская карьера не задалась, хотя они не подписывали никаких писем.

Так что тянуть ниточки в прошлое — и недалекое глушаковское, и полузабытое шалимовское, - наверное, неплодотворно. Получится ли у них и у «Ахмата» вместе с ними что-то сейчас — зависит от того, как они будут работать и вести себя сейчас, а не в прошлом. Вот если вдруг в их «связке» произойдет нечто похожее на слив, - тогда да, будет повод. Но это как вероятность встретить на улице динозавра — пятьдесят на пятьдесят.


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Теги: Ахмат Глушаков Шалимов
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