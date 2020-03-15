Канчельскис: играть без болельщиков? Уж лучше возьмём паузу, "убъём коронавирус", а потом доиграем чемпионаты

Экс-полузащитник сборных СССР и России, футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», а ныне главный тренер «Навбахор» из узбекистана высказался о влиянии коронавируса на футбол, сочтя приостановку футбольных турниров правильным решением

- Как оцениваете ситуацию с приостановкой чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии…



- У нас, в Узбекистане сейчас происходит тоже самое. Сегодня (15 марта – прим. ред.) был последний перед приостановкой тур. И почти на месяц чемпионат Узбекистана был приостановлен по тем-же причинам.



Что тут можно сказать? Нужно понимать, что здоровье людей превыше всего. Жизнь человека важнее любых мероприятий. И следовать вердикту, что выносит министерство здравоохранения. Чем быстрее и эффективнее удастся побороть этот вирус – тем раньше удастся продолжить чемпионаты.



Тем более, матчи без зрителей – это нечто для меня непонятное. Мы играем в футбол для зрителей. А при пустых трибунах получается совсем другая картина. Ощущение будто это – товарищеские игры. Интерес совсем другой. Другой накал.



Считаю: в этой ситуации нужно действовать сообща, чтобы как можно быстрее, простите за тавтологию – «убить этот коронавирус» (вирус по своей сути форма «уже не жизни», на что, видимо, намекает Канчельскис - прим. ред.), после чего продолжить работать и радовать болельщиков.



Что касается возникшей паузы – сейчас будем смотреть, думать и решать, как с этим работать. Очень рассчитываю на то, что если мы будем противостоять этому коронавирусу сообща, как команда единомышленников – то, надеюсь, сможем довольно быстро его победить, и после этого продолжить радовать наших болельщиков.



- Ряд людей в России считает будто коронавирус это не более чем пиар, политика и нагнетание в СМИ. Как на эту ситуацию смотрят в футбольном мире, в Европе?



- Давайте по фактам: случаи заболевания в Европе есть? Да. В том числе есть и летальные исходы от коронавируса. И, плюс – есть клинически подтверждённые случаи заболевания среди спортсменов – и не только в футболе.



Нет, конечно, вполне возможно, что ситуацию в каких-то случаях и преувеличивают. Но нужно смотреть на факты: люди болеют, и люди умирают. Посмотрите на Италию – там каждый день от коронавируса погибает более 100 человек. Если в одной стране умирают, а в другой нет – нам что, смотреть на проблему сквозь пальцы?



Нет, так нельзя. Нам нужно сообща работать с этой проблемой всем вместе. И искать способы выйти из этой ситуации с минимальными человеческими потерями. Ведь жизнь человека – она важней всего. К этим вопросам нельзя допустить халатного отношения.



В глубине души лично я бы, наверное, хотел, чтобы чемпионат продолжался. Но мы ведь не можем игнорировать факты. Считаю, что решение о перерыве в чемпионатах правильное и нужное. Тем более сейчас играть в футбол без болельщиков… Лучше уж давайте сделаем паузу, решим вопрос с коронавирусом, а уже потом доиграем чемпионат.



Да, понятно, что возникнут сложности и проблемы. Будет много игр при плотном графике. Может быть придётся играть 2 или даже 3 раза в неделю. Но, повторюсь – лучше сейчас решить проблему, а потом спокойно двигаться дальше. Лучше сейчас сделать шаг назад, а потом два вперёд – вместо того чтобы топтаться на месте.



- Что касается Англии: их футбольная Ассоциация, ранее, несмотря на давление премьер-министра Терезы Мэй и главы МИД Бориса Джонсона – не отказались от ЧМ2018. А ещё раньше, не пошли на поводу у Маргарет Тетчер. А также – отказывались вводить возрастной ценз на судей даже под давлением ФИФА. Как считаете, если бы у ФА были-бы сомнения в опасности коронавируса – они бы решились остановить АПЛ?



- Что было сделано, то уже сделано. И незачем это обсуждать. Если футбольная федерация Англии так сделала – значит решила, что это правильно. Сейчас, повторюсь, нам куда важнее сделать всё возможное и нужное для того, что «прибить этот вирус», чтобы далее продолжать спортивную деятельность.



- Лично вы не замечали никаких проблем с легкими, дыханием у ваших игроков, или у футболистов соперников?



- Вроде-бы, тьфу-тьфу всё было в порядке – дай Бог всем здоровья. Но мы как команда, естественно, очень внимательно смотрим за состоянием здоровья всех наших игроков. И к подобным сигналам относимся очень серьёзно.



Но иногда бывает правильнее даже в чем-то и подстраховаться. Пусть сейчас в Узбекистане и нет каких-то серьёзных очагов эпидемии. Но лучше и правильнее тут подстраховаться, и сыграть на опережение – чтобы этот очаг не возник. Тем более, насколько я слышал – в Китае тенденцию уже начали переламывать. А значит проблема решаема, и механизмы этого у нас есть.



Думаю что мы найдем способ противодействия этому вирусу и будем работать дальше.